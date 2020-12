Zaalvoetbal streeft naar volledig afmaken competitie dankzij 'dubbele weekenden'

"Wij hebben een aantal tegenstanders benaderd. Waaronder Volendam en Lebo", zegt Van Dijk tegen NH Sport. "Daar hebben wij in het begin van het seizoen al tegen gespeeld, dus die komen we niet snel meer tegen."

Het streven is dat er vanaf 15 januari weer gespeeld gaat worden in de competitie. Vanwege de Champions League-ontmoeting met Inter FS kan Hovocubo dan niet in actie komen. Van Dijk: "Er komen vijf of zes dubbele weekenden dat er op vrijdag én zondag wordt gespeeld. Daarmee kunnen ze de slag inhalen en kan de competitie worden uitgespeeld. Maar het is nog niet zover en we houden nog een slag om de arm."

Fysiek goed in orde

Ondanks het feit dat er slechts in groepjes van vier getraind kon worden, staat de selectie uit Zwaag er goed voor. "Vanwege de Champions League waren wij fysiek al hard aan het trainen om zo fit mogelijk te zijn. Waar anderen misschien wel anderhalve maand weinig tot niks hebben gedaan. Wij gaan op die voet gewoon verder en gelukkig kunnen we dat straks uitbreiden met oefenwedstrijden en weer volledig trainen."