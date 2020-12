Cyberaanval op Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam

De EU-instelling, gevestigd aan de Zuidas, werkt momenteel aan de beoordeling van de nieuwe coronavaccins van onder andere Pfizer.

De instelling heeft direct een groot onderzoek ingesteld in samenwerking met onder meer de Nederlandse autoriteiten. Het is onduidelijk of er gegevens zijn gestolen. Het EMA geeft in verband met het onderzoek verder geen details over de cyberaanval.