ZWAAG - De loting voor Hovocubo had woensdag niet zwaarder gekund in de Champions League. Het Madrileense Inter FS kwam uit de koker, de nummer één van Europa. Trainer Sander van Dijk kent ze goed en weet dat het een loodzware opgave wordt. "Als je honderd keer tegen ze speelt, heb je één keer kans om te winnen."

"In de categorie zwaar, zwaarder, zwaarst is dit de meest zware om te treffen", begint Van Dijk in gesprek met NH Sport. "Aan de andere kant is het ook een geweldig affiche. Het is mooi om tegen hen te mogen en kunnen spelen."

Inter FS is de kampioen van Spanje, terwijl drie andere Spaanse ploegen vorig seizoen lang meededen om winst in de Champions League. "Je praat over de Europese top van de top. Het is de Real Madrid van het zaalvoetbal. Ik denk dat wij er vooral van moeten genieten. Sportief gezien zijn we zwaar de underdog. Zij zullen ons twee keer twintig minuten met de rug tegen de muur zetten. Als je honderd keer tegen ze speelt, heb je één keer kans te winnen. Wij moeten proberen dat we zo voorbereid zijn dat we toevallig in januari die ene keer hebben."

Analyse Inter FS

In het seizoen 2014/15 troffen Hovocubo en Inter FS elkaar ook. Toen verloren de Noord-Hollanders met 5-0. Van Dijk volgt de Spaanse competitie nauwlettend en weet dus wat hij kan verwachten. "Het zijn heel complete spelers en full-profs. De kracht die zij hebben is dat ze heel compleet zijn. Fysiek en conditioneel zijn ze heel sterk. Ze zijn bijna allemaal tweebenig. Twee fantastische keepers. Ze spelen totaal-zaalvoetbal en er zitten bijna geen zwakke plekken in. Zo kun je nog wel een tijdje doorgaan."