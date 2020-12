Laren steekt ouderen hart onder de riem in coronatijd: allemaal een kerstbrood

De actie is er een van Laarders voor Laarders. De kerstbroden worden de komende dagen rondgebracht door vele vrijwilligers. Burgemeester Nanning Mol, de wethouders en andere medewerkers van de gemeente helpen een handje mee.

De burgemeester hoopt dat de actie er toe leidt dat er extra aandacht is voor elkaar tijdens de feestdagen. "Het is belangrijk dat we, juist in coronatijd, tijdens de feestdagen naar elkaar omzien. Het is geweldig dat zoveel dorpsgenoten meehelpen met deze actie. We hopen dat alle inwoners dit voorbeeld volgen en in hun eigen straat extra aandacht hebben voor de mensen die dat nodig hebben", zegt de burgemeester.

Attentie tijdens eenzame feestdagen

De vrijwilligers brengen niet alleen kerststollen bij ouderen thuis, maar gaan ook met zakjes met chocolade langs zorginstellingen.

De ontvangers van het presentje krijgen er een brief bij, mede ondertekend door de burgemeester. Daarin staat dat de gemeenschap van Laren meeleeft met de ouderen, die door de gevolgen van de coronacrisis tijdens de komende feestdagen waarschijnlijk veel minder familie zien dan normaal gesproken.