Tot 7,5 jaar cel voor drugssmokkel via Schiphol met hulp luchthavenpersoneel

Het onderzoek met de naam Tanybryn werd begin maart 2017 gestart. Dat gebeurde nadat er informatie was binnengekomen dat diverse mensen, onder wie luchthavenmedewerkers, zich zouden bezighouden met de invoer van drugs via Schiphol. Het ging om cocaïne die onder meer in de laadruimte van vliegtuigen uit Suriname was verstopt.

In het onderzoek ging het om in totaal negen verdachten en acht incidenten, die plaatsvonden van mei 2017 tot eind november 2017. In vier gevallen heeft de douane de cocaïne kunnen onderscheppen en in beslag genomen. In twee gevallen, op 10 mei en 4 juni 2017, is in het achterste vrachtruim van het vliegtuig achter een plafondplaat 34 kilo cocaïne gevonden en in beslag genomen.

Op 13 juni 2017 werd er rond de 3 kilo cocaïne in een vliegtuig gevonden en in beslag genomen. En op 28 juli 2017 werd in twee bagagecontainers ongeveer 1,5 kilogram cocaïne gevonden.