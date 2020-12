Kerstrelletje in Bennebroek: boa's 'struikelen' over Willems kerstversiering

BLOEMENDAAL - Onrust in Bennebroek. Inwoner Willem Smit versiert rond de kerstdagen altijd zijn huis en zet dan ook altijd twee levensgrote lichtgevende kerstmannen buiten. Nooit eerder waren daar klachten over, tot deze week. Surveillerende handhavers vonden dat de kerstmannen de stoep te veel blokkeren en willen dat ze worden verwijderd. Tot woede van Willem en vele buurtgenoten.

Afgelopen maandag stonden twee toevallig passerende handhavers ineens stil voor de woning van Willem. "Ik was zelf niet thuis, maar buren hoorden van ze dat de twee kerstmannen weg moeten worden gehaald. Anders zou ik een waarschuwing krijgen en later nog een boete." Een buurvrouw bevestigt Willems verhaal. "Ik was erbij. Ze zeiden dat het allemaal weg moest, omdat blinde mensen over de snoeren zouden kunnen vallen."

Het is een traditie. Na Sinterklaas gaat Willem aan de slag en in de eerste week van januari ruimt hij alle versieringen weer op. "Aan het begin van de avond is het hier altijd heel druk met ouders en kinderen. Ze gaan met de kerstmannen op de foto en als je die blauwbekkende smoeltjes voor de ramen ziet, dan gaat je hart open. Ik vind het schitterend", vertelt hij.

Ook buurtbewoners snappen niet waar de handhavers zich druk om maken. "De hele buurt vindt het een schande als de kerstmannen weg moeten", aldus een buurvrouw. "Laat in deze sombere tijd alsjeblieft een beetje vrolijkheid en gezelligheid staan", vult een andere buurtbewoonster aan. Ook op Facebook gaat het aardig tekeer, er wordt nagedacht om een petitie in het dorp op te starten.

Over de weg ligt inderdaad een snoer en bij de kerstmannen liggen ook nog wat kabels. Ze nemen bijna de hele breedte van beide stoepen in beslag. Toch snapt Willem niets van de argumenten van de handhavers. "Al die jaren heeft nog nooit iemand geklaagd, ik hoor alleen maar positieve geluiden. De straat loopt dood, dus er komen hier bijna geen wandelaars. En blinden komen nooit alleen, die komen altijd met een hond. En die loopt er dan wel omheen."

Reactie gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal laat weten dat de handhavers inderdaad melding hebben gemaakt van de situatie bij de woning van Willem. Er wordt nu intern gekeken of er wel aan alle veiligheidseisen is voldaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om brandveiligheid en of de kerstmannen de stoep niet te veel blokkeren voor mensen die toch van de doodlopende straat gebruik willen maken. Over definitieve verwijdering van de kerstmannen is nog geen besluit genomen. De gemeente kijkt eerst of er eventueel 'aanvullende maatregelen' nodig zijn.

Wim denkt er het zijne van. "Ik vind het gewoon belachelijk. Ze hebben zeker niks beters te doen?" Het liefst wil hij de kerstmannen laten staan waar ze nu staan, maar hij wil ook best wel overleggen over wat er misschien beter kan. "Maar dan moeten ze niet weer gaan blazen, want dan blaas ik terug."