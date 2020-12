Amstelveenlijn tussen Westwijk en Amsterdam-Zuid gaat eindelijk rijden: "Ik ben supertrots"

AMSTELVEEN - Na twee jaar vervangend busvervoer op het traject tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam-Zuid, is de vervanger van metro 51 eindelijk daar. Vanaf zondag rijdt de Amstelveenlijn met nummer 25 helemaal volgens dienstregeling. Dan is de officiële opening, nu wordt er nog volop getest.

In 2018 reed metro 51 voor de laatste keer tussen Amstelveen en de hoofdstad. De lijn stond bekend als storinggevoelig en er zijn veel ongelukken gebeurd, soms met dodelijke afloop.

De totale kosten voor de aanleg van deze tramverbinding is 370 miljoen euro. Een veilige opvolger van metro 51 is daarmee gerealiseerd, volgens Ramon Rippens, vervoermanager bij GVB. "Er zijn veel kruisingen aangepast. Met de lijn 51 vroeger, waren er veel gelijkvloerse kruisingen. We gaan niet meer met een metrosysteem werken."

Voor trambestuurders is rijden op de Amstelveenlijn ook een totaal nieuwe ervaring. John Ruwaard is opleider en bestuurder bij GVB. "Het is een nieuw traject. Trambestuurders waren dit traject niet gewend. Ook is er een nieuw computersysteem. Vandaar dat er een speciale opleiding voor moest zijn."

Tekst gaat verder onder de foto.