Grond mountainbiketerrein De Bult sterk verontreinigd: volgend jaar nieuwe afdeklaag

ENKHUIZEN - De bodem van mountainbikeparcours De Bult in Enkhuizen is sterk verontreinigd. Het parcours ligt op een voormalig vuilstortplaats, maar de afdeklaag van de stort is te dun geworden. De gemeente Enkhuizen wil in het derde kwartaal van 2021 aan de slag met het herstellen van de afdeklaag.

Via wielervereniging West-Frisia werd in maart ontdekt dat de afdeklaag aan vervanging toe was. Op sommige plaatsen was de laag zo dun, dat er plastic van de voormalig vuilstort zichtbaar was.

Er is nu een saneringsonderzoek van de gemeente afgerond. "Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van sterke verontreinigingen met lood, PAK en Pfos en dat de afdeklaag met name aan de randen door verregaande erosie erg dun is", zo laat de gemeente weten. Er is geen asbest gevonden.

Kinderen moeten extra handen wassen

Door de hoge loodwaarden die gemeten zijn en het huidige gebruik is de locatie nu gekwalificeerd als spoedlocatie. Dat betekent dat er maatregelen moeten worden genomen om risico's voor mens en milieu te beperken. De maatregel die in dit geval genomen is, geldt alleen voor kinderen tot en met zes jaar. Zij moeten hun handen wassen als ze op het terrein zijn geweest.

Het is volgens de gemeente niet nodig om het terrein te sluiten. Ook de wielervereniging blijft gebruik maken van het terrein, zo laat bestuurslid Tino Haakman weten. "We nemen op dit moment geen extra maatregelen, alleen kinderen moeten goed hun handen wassen."

'Problemen ombuigen in kansen'

De wielervereniging is verantwoordelijk voor het onderhoud van het parcours. "Wij gaan problemen nu ombuigen in kansen", zegt Haakman. Ze gaan zelf zorgen dat de berg zand eind volgend jaar op de juiste plek terecht komt. "We gaan er straks een nieuw parcours van maken."