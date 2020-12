Hilversum moet bezuinigen en snijdt in minimaregelingen: meer dan 1.000 mensen de dupe

HILVERSUM - Hilversum gaat komend jaar snijden in enkele regelingen voor mensen met een minimuminkomen. Naar schatting komen meer dan twaalfhonderd mensen straks niet meer in aanmerkingen voor bepaalde regelingen, zo maakt de gemeente bekend.

Hilversum heeft nu tegemoetkomingen voor mensen met een minimuminkomen zodat ze kunnen meedoen aan sportactiviteiten en culturele activiteiten, maar ook een regeling waarmee minima huishoudelijke apparaten aan kunnen schaffen.

Sinds dit jaar konden huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum gebruikmaken van deze regelingen. De grens wordt nu teruggeschroefd naar 120 procent. Dat betekent dat naar schatting duizend Hilversumse huishoudens niet meer in aanmerking komen. De gemeente wijt dat aan besparingen.

Ook schaft de gemeente Hilversum premies af voor mensen die vanuit de bijstand weer aan het werk gaan. Nu kunnen deze mensen nog aanspraak maken op een bedrag oplopend tot 800 euro. Vanaf april volgend jaar kan dat niet meer. Van deze regeling maakten zo'n 225 mensen gebruik.

Hogere tegemoetkoming voor zieken en gehandicapten

Los van de bezuinigingen laat de gemeente wel weten dat de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten vanaf volgend jaar ruimer wordt.

De jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal 500 euro wordt voortaan toegekend per persoon, in plaats van per huishouden. Daarnaast hoeft de aanvrager geen aanvullende zorgverzekering meer te hebben om in aanmerking te komen voor de vergoeding en is de regeling vereenvoudigd.