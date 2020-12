Grootste gebouw van Amsterdam op de schop: bankgebouw krijgt woonbestemming

In 1987 werd het Zandkasteel voor het eerst in gebruik genomen als hoofdkantoor van de toenmalige NMB bank. Architecten Ton Albers en Max van Huut ontwierpen het gebouw. Het kantoor van Albers en Van Huut is bekend geworden door de organische stijl, waarbij de ervaring van de mensen in het gebouw centraal staat.

Er is dan ook bijna geen rechte hoek in het gebouw te vinden. Tijdens de bouw kwam er een speciale afspraak met de leverancier van de bakstenen: die was bereid om scheve bakstenen te bakken, maar dan moest de aannemer ook de misbaksels afnemen. Wie in het Zandkasteel rondloopt, merkt al snel dat er inderdaad geen enkele rechte muur te vinden is.

School en woningen

Max van Huut is ook nu weer betrokken bij de verbouwing van het gebouw. Drie torens zijn gekocht door de gemeente. Daar komt een internationale school in. De andere zeven torens zijn van woningbouwvereniging Wonam en Zadelhoff. Zij gaan ongeveer 400 appartementen realiseren, gecombineerd met horeca en bedrijfsruimtes.

Als alles volgens wens van Van Huut verloopt, blijven de vele kunstwerken in het gebouw behouden, net als de planten, de binnentuin en de originele kleurstelling. Ook de bibliotheek en de bioscoopzaal zouden ter beschikking moeten komen aan de mensen die er straks zullen wonen en werken. Vanaf 2022 zijn de eerste nieuwe gebruikers welkom.