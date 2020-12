Kort geding van gemeente Amsterdam tegen Parkeerwekker wordt toch doorgezet

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat toch door met het kort geding tegen het bedrijf Parkeerwekker. Vorige week liet de gemeente weten in gesprek te willen gaan met het bedrijf, maar dat liep uiteindelijk op niets uit.

"We hebben vorige week met elkaar gesproken", vertelt Luis Roman, oprichter van Parkeerwekker. "Ze wilden met ons in gesprek, maar we zijn niet uit de onderhandeling gekomen. Zij eisen eigenlijk dat wij onze dienst op een andere manier gaan aanbieden."

De start-up heeft een app bedacht voor het voorkomen van parkeerboetes: wanneer er een scanauto langs de geparkeerde auto is gereden, krijg je een seintje van de app. Vervolgens heb je nog vijf minuten om de parkeermeter aan te zetten, om een boete te voorkomen. Het bedrijf is al actief in Alphen aan de Rijn, Bergen op Zoom, Delft, Groningen, Leiden, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.

Vergeetachtige automobilisten

"Parkeerwekker is er voor de vergeetachtige automobilisten", zegt de oprichter. De gemeente is het daar echter niet mee eens. De app zou volgens de gemeente aanzetten tot belastingontduiking en bovendien de privacyregels schenden.

Volgens Roman is het nog niet duidelijk wanneer het kort geding zal plaatsvinden. Hij verwacht in december of januari.