Gooise dierenwelzijnsorganisaties in financieel zwaar weer: extra geld van gemeenten

HILVERSUM - Het gaat financieel zo slecht met Gooise dierenwelzijnsorganisaties dat de continuïteit van hun zorg in het gedrang komt. Vanuit de Gooise gemeenten moet meer geld komen om de zorg te blijven garanderen. Dat stellen burgemeester en wethouders van Hilversum.

Zoals het er nu gaat, gaat het niet goed met de Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, Vogelopvang Midden Nederland en de Egel- en Eekhoornopvang. De organisaties zitten erg krap bij kas. Dat komt door een relatief lage structurele bijdrage van gemeenten, strengere eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die meer kosten met zich meebrengen en daarnaast minder particuliere donaties. Daar komt ook nog eens bij dat er steeds minder vrijwilligers zijn, waardoor er soms betaalde krachten ingehuurd moeten worden.

Enkele flinke tegenvallers door de coronacrisis hebben de financiële situatie van de dierenwelzijnsorganisaties nog eens verder verslechterd, waardoor de nood nu te hoog wordt. "De financiële situatie bij de drie organisaties is inmiddels zo slecht dat de continuïteit in gevaar komt en daarmee ook de continuïteit van de gemeentelijke taken", stellen burgemeester en wethouders van Hilversum tegen de gemeenteraad.

De dierenwelzijnsorganisaties luiden al langer de noodklok. Afgelopen zomer trok onder meer het Vogelhospitaal Naarden nog aan de bel, omdat ze de grote vraag aan zorg niet aankonden.

Meer geld en hulp

Gooise gemeenten willen de dierenwelzijnsorganisaties gaan helpen door meer geld te gaan geven. De organisaties krijgen nu nog een bedrag dat bepaald wordt aan de hand van het aantal dieren dat er wordt geholpen. Dat vinden de gemeenten achterhaald.

De organisaties krijgen straks van de gemeenten een bedrag per inwoner. Dat betekent in de praktijk dat er enkele duizenden euro's meer wordt gegeven aan de dierenwelzijnsorganisaties. Alleen al vanuit Hilversum gaat het bedrag met bijna 11.000 euro omhoog. Eerder dit jaar hebben de organisaties al een extra bijdrage gekregen ter compensatie van de tegenvallers door de coronacrisis. Dat was ook een bedrag van ruim 10.000 euro.

Om de Gooise dierenwelzijnsorganisaties verder te helpen om stand te kunnen houden, hebben de gemeenten contact gelegd met de provincie en de stichting Dierenlot. Die kunnen helpen bij het opstellen van protocollen, verbeteren van de bedrijfsvoering en fondsenwerving om ook de private bekostiging te versterken.