Van bunkerland tot vuilnisbelt: Helderse duinen hebben eindelijk rust

DEN HELDER - Duingebieden rondom Den Helder hebben door de jaren heen aardig wat te verduren gehad. Denk aan de vele bunkers in de Grafelijkheidsduinen of de voormalige vuilnisbelt in de Donkere Duinen. Veel gebieden krijgen nu de mogelijkheid om te herstellen en met succes: "Nieuw leven ontstaat iedere dag", aldus boswachter Tim Zutt.

Lopend door de Grafelijkheidsduinen wijst de boswachter van Landschap Noord-Holland naar allerlei gebruikssporen door de decennia heen. "Dit is waarschijnlijk een landingsbaan geweest tijdens de oorlog", vertelt Tim, wijzend naar een uitgestrekte grasvlakte die duidelijk hoger ligt dan de rest. "Fort Kijkduin laat zien hoe lang deze plek al strategisch belangrijk is geweest." Het gebied werd in de jaren na de wereldoorlogen gebruikt voor waterwinning. "De plassen kwamen bijna helemaal droog te staan." In totaal daalde de waterstand in het gebied met 2,5 meter. Pas vanaf de jaren '90 kwam het land in beheer van Landschap Noord-Holland. "Sindsdien is het beschermd natuurgebied en kan het hier herstellen." Tekst loopt door onder foto's.

Vuilnisbelt Donkere Duinen (1957) Vermoedelijke vervaardiger: gemeentefotograaf Den Helder, Coll. Regionaal Archief Alkmaar

Even verderop richting Den Helder Zuid vind je een ander duingebied met een soortgelijke historie. "Mijn vader kocht dit stuk land in de jaren '80 en toen was het flink vervallen", vertelt Ruud van de Wint jr., al kijkend over beeldentuin De Nollen. "De Nollen betekent eigenlijk stuifduin en dit is daar nog een oorspronkelijk stuk zoals het vroeger was toen het water nog de vrije hand had." Inmiddels ligt het gebied gevangen tussen een industrieterrein en station Den Helder Zuid. Dat bleek geen belemmering te zijn voor kunstenaar Ruud van de Wint die de tuin als levensproject onder handen nam. "De koperen elementen van het spoor zie je in bepaalde kunstwerken terug." Bekijk hieronder naar een reportage over beide duinen. Tekst loopt door onder video.

Zowel de Grafelijkheidsduinen als De Nollen floreren inmiddels onder rust en stabiele factoren. "De konijnenpopulatie neemt op veel plekken langs de kust af, hier zien wij een enorme stijging", vertelt Tim Zutt. De grote hoeveelheid holen en keutels door het duingebied zijn het bewijs van Zutts claim. Ook De Nollen zijn een voorbeeld van hergebruik van grond die door de jaren heen intensief gebruikt is. "Bijna alle kunstwerken zijn gebouwd op bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, die dienen nu als fundament." Ook de schilderkunst van Van de Wint krijgt zelfs een plek in een eigen gebouwde bunker. Werken die zijn zoons met liefde blijven tentoonstellen. "Ik vind mijn vader wel een ongelofelijke kunstenaar, ja."