Dani de Wit toch met AZ mee naar Kroatië

WIJDEWORMER - AZ is met Dani de Wit afgereisd naar Kroatië voor het beslissende Europa League-duel met HNK Rijeka. De middenvelder viel zondag tegen FC Groningen geblesseerd uit, maar behoort desondanks tot de selectie van coach Pascal Jansen.

Maandag liet De Wit zich maar kort op het trainingsveld in Wijdewormer zien. De geblesseerde spelers Jordy Clasie en Jonas Svensson ontbreken, net als Ron Vlaar, in de selectie.

AZ is bij een overwinning op Rijeka verzekerd van deelname aan de knock-outfase van de Europa League. Als de Alkmaarders gelijkspelen, zijn ze afhankelijk van het resultaat van de andere groepswedstrijd tussen Napoli en Real Sociedad en moeten ze hopen op een nederlaag van Sociedad.

De Alkmaarders wonnen het eerste duel tegen Rijeka in eigen huis met 4-1. Het duel in Kroatië is donderdag om 18.55 uur.