Gooise coronateststraten zien drukte weer toenemen: testcapaciteit nog ruim voldoende

'T GOOI - De toename van het aantal coronabesmettingen in 't Gooi de afgelopen week is ook goed terug te zien in de twee teststraten: meer mensen met klachten laten zich testen. Dat meldt de GGD.

De afgelopen week kwamen 6.361 mensen met coronaklachten naar een van de twee Gooise coronateststraten, bijna dertig procent meer dan een week eerder. Het aantal tests nam de afgelopen dagen gestaat toe. Gisteren kwam er nog meer dan duizend mensen langs om zich te laten testen.

De GGD ziet dat het er in de twee teststraten ook meer positieve tests worden afgenomen. Van alle tests was afgelopen week 8,7 procent positief, een week eerder was dat nog 7 procent.

Testcapaciteit

De GGD laat weten dat de testcapaciteit in de twee coronateststraten nog ruim voldoende is om ook de extra stroom aan te testen personen aan te kunnen. De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de testuitslag in de twee teststraten in Bussum en Huizen is gemiddeld minder dan anderhalve dag.