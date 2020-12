De Peiling: Facebook gaat nepnieuws over coronavaccin verwijderen

Berichten met nepnieuws en complottheorieën over het coronavaccin worden binnenkort verwijderd van Facebook. Ben jij daar blij mee of is dit een vorm van censuur die kritische mensen monddood maakt?

Instagram

Ook op dochterplatform Instagram gaat Facebook onjuiste berichten over het coronavaccin verwijderen. In een aankondiging zegt het bedrijf op te willen treden tegen de verspreiding van complottheorieen en onjuiste berichten. Zo gaat op Facebook al tijden een bericht rond dat het coronavaccin zou zijn bedacht door Bill Gates en dat het vaccin vol microchips zit.

Toenemende inzichten

De invoering van het nieuwe beleid gaat geleidelijk, zegt Facebook. ‘Het is nog vroeg en de kennis over coronavaccins zal zich de komende tijd verder ontwikkelen, dus zullen we regelmatig bijwerken welke beweringen we verwijderen. Daarbij laten we ons leiden door toenemende inzichten van volksgezondheidsinstanties.’

Experts OMT bezorgd over nepnieuws

Vandaag is ook in het nieuws dat experts van het Outbreak Management Team bezorgd zijn over de verspreiding van nepnieuws over de coronatest en het virus zelf. Dat schrijven ze in een kabinetsadvies. Het OMT maakt zich zorgen over berichten dat het coronavirus niet echt zou bestaan of dat de PCR test geen betrouwbare test is, melden de virologen onder leiding van Jaap van Dissel van het RIVM.