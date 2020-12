Burgemeester Beverwijk spreekt van 'grove aanslag met grote schade'

Het is de tweede nacht op rij dat een Noord-Hollandse Poolse supermarkt ontploft. Gisteren was er ook al een explosie in een Biedronka-supermarkt in Aalsmeer, die van dezelfde eigenaar is als de winkel in Beverwijk.

Mohamad Mahmoed, die samen met zijn broer een aantal winkels beheert, reageert vanmorgen geschokt dat opnieuw een van zijn winkels doelwit is van een explosie.

'Buitengewoon ernstig'

Smit zegt dat de markt in de buurt al werd opgebouwd toen de explosie plaatsvond. Hij is blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen, en spreekt van een drama voor de eigenaar en een grote schrik voor de omgeving. "Dit gaat iedere grens te buiten. Er zal maar een krantenjongen of -meisje langs hebben gefietst. Het had veel erger kunnen zijn. Het is buitengewoon ernstig", zegt de burgemeester op NH Radio.

Smit geeft aan dat er bij het politie-onderzoek ook gekeken wordt naar Poolse supermarkten in de omgeving. "We zijn aan het inventariseren wat voor maatregelen er getroffen moeten worden."