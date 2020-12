Wadlopen op Wieringen: "Lopen op de zeebodem blijft iets unieks"

Zijn ouders Ton en Marian weten met bedrijfsuitjes en vrijgezellenfeesten een mooi bedrijf op te tuigen. Inmiddels runt Coen met zijn vrouw Maartje de wadlooptochten, midden van zee naar hun woonboerderij op Wieringen. "Maar uiteraard kunnen we nu weinig, vanwege corona", legt Coen uit.

Speciaal voor de camera wil hij wel een uitzondering maken. Samen met zijn zoontje vertrekt hij in een veel kleinere boot dan normaal, richting het wad voor de kust van Wieringen. Iets dat Coen al van jongs af aan doet. "Toen ik klein was vielen wij op vakantie droog met ons schip achter de dijk."

Per toeval ontstaan

Op één van die vakanties ontstaat het idee om met groepen te gaan wadlopen. "Mijn moeder was haar telefoon thuis vergeten, nog zo'n grote telefoon met antenne. Toen lagen we op het wad en toen liepen we over het wad naar huis toe. Met het hele gezin over het wad naar de boerderij en terug. Toen dachten we: 'Dit vinden andere mensen misschien ook wel leuk'."

Bekijk hieronder hoe Coen met zijn zoon Zee geniet van het wadlopen. Tekst loopt door onder de video.