KLM-steward opgepakt in Singapore na verlaten hotelkamer

SCHIPHOL - Een KLM-steward is vorige maand in Singapore door de lokale politie opgepakt en vastgezet voor het overtreden van de coronaregels. Dat bevestigt KLM aan NH Nieuws. Het bemanningslid werd aangehouden omdat hij in de lobby van zijn hotel liep, terwijl hij zijn kamer niet uit had gemogen. De steward zit nog vast in Singapore.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In landen zoals Singapore, Thailand en China moet de KLM-bemanning de hele periode tussen aankomst en vertrek op hun hotelkamer blijven. De piloten, stewards en stewardessen worden van de luchthaven naar hun hotel gebracht en krijgen daar een keycard die de hoteldeur maar eenmalig kan openen. Op die manier willen andere overheden voorkomen dat cockpit- en cabinepersoneel uit het buitenland eventueel het coronavirus verspreidt. De hoteldeur mag pas open als het personeel teruggaat naar de luchthaven.

Lobby

Die regels gelden ook voor het personeel van KLM dat na een vlucht enkele nachten in Singapore moet blijven, voordat ze weer met passagiers of vracht naar Schiphol vliegen. Iedere KLM-bemanning wordt voor een vlucht op de hoogte gebracht van de lokale coronaregels. Toch is de steward zijn kamer uitgegaan en naar de lobby van het hotel gegaan. Wat hij ging doen en of hij wist dat de lobby ook verboden terrein was, is nog niet duidelijk.

Reactie KLM

Een woordvoerder van KLM bevestigt de aanhouding. "Op 14 november jongstleden heeft een lid van de KLM-crew de lokale corona-quarantaineregels overtreden door zijn hotelkamer, zonder toestemming, tijdelijk te verlaten. Het betreffende crewlid verblijft momenteel in een woonruimte in Singapore in afwachting van eventuele juridische vervolgstappen. Vanuit privacy overwegingen doen wij geen verdere mededelingen."