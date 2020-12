Nigel de Jong vraagt om levenslange schorsing voor discriminerende official

Bij het gestaakte Champions League-duel was De Jong analist voor de sportzender beIN Sports. "Een complete schande, een van de ergste zaken in het voetbal."

"Iedere persoon, op of naast het veld, die zich racistisch uitlaat zit fout", zei De Jong. "Maar als het gebeurt door een official, die er is om de veiligheid van de spelers en de waarden van het voetbal te beschermen en door de UEFA is aangesteld om de wedstrijd te leiden, is dat een complete schande."

Levenslang

Volgens De Jong is er maar één straf denkbaar voor deze overtreding. "Als hij na onderzoek schuldig wordt bevonden, want de UEFA moet het eerst onderzoeken en ook zijn kant van het verhaal horen, dan kan hij alleen maar levenslang worden geschorst. Dat is het enige juiste statement. We willen hem niet meer zien in het voetbal, ook niet in het amateurvoetbal. Natuurlijk maakt hem dat een zondebok, maar we moeten hier tegen optreden."