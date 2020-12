Haarlemmermeer wint slag om gebruik van wapenstok door boa's

De gemeente Haarlemmermeer was uiteindelijk naar het hoogste adviesorgaan gestapt nadat de minister, op advies van politie en justitie, de proef met het gebruik van de wapenstok buiten Schiphol niet verlengde. Het experiment gold voor een periode van vijf jaar en ging in 2012 van start.

Volgens de politie en justitie is het aantal geweldsincidenten buiten Schiphol beperkt en hebben handhavers in de rest van Haarlemmermeer genoeg andere middelen om goed op te kunnen treden, met behulp van bijvoorbeeld portofoons en bodycams.

Toename geweld

Maar volgens Haarlemmemeer heeft dat het geweld niet tegengehouden. De gemeente zegt dat er tussen januari 2018 en oktober 2018, 18 incidenten zijn geweest tegen boa's die geen wapenstok meer mochten gebruiken. Ter vergelijking: tussen maart 2014 en september 2017 waren dat er in totaal 9, toen het experiment nog liep.

De Raad van State oordeelt nu dat de minister op basis van deze cijfers verzuimd heeft voldoende duidelijk te maken waarom het niet nodig is dat handhavers buiten Schiphol geen wapen mogen gebruiken omdat ze voldoende andere middelen hebben om agressie tegen hen te voorkomen.

Blij

Een woordvoerster van de gemeente laat in een eerste reactie weten dat Haarlemmermeer blij is met de uitspraak van de Raad van State maar dat de strijd nog niet is gestreden. "Het is nu wachten op een betere onderbouwing van de minister of op een ander besluit."

Precedent

Voorzitter Richard Gerrits van BOA-ACP reageert ook verheugd. "Het is weer eens gebleken dat de lokale driehoek [burgemeester, politie en justitie, red.] het beste weet wat er speelt. Als ze vindt dat handhavers met pepperspray en wapenstok uitgerust moeten worden, dan moet daar ruimte voor komen van de minister." Gerrits sluit niet uit dat de uitspraak van de Raad van State weleens precedentwerking kan hebben voor andere gemeenten.