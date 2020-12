Greenpeace verliest rechtszaak tegen overheid over staatssteun KLM

SCHIPHOL - De Nederlandse overheid hoeft de staatssteun aan KLM niet in te trekken. Dat heeft de rechtbank van Den Haag vanochtend bepaald. Milieuorganisatie Greenpeace had de staat voor de rechter gesleept omdat ze niet eens waren met de duurzaamheidsvoorwaarden die KLM had gekregen in ruil voor de 3,4 miljard euro aan leningen en garanties om de coronacrisis te overleven. Maar de rechter ging daar niet in mee.

Actievoerders van Greenpeace bij een KLM-toestel op Schiphol - Marten van Dijl / Greenpeace

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Om aanspraak te kunnen maken op de miljardenlening moet KLM van de overheid fors bezuinigen en verder verduurzamen. Om aan de bezuinigingsvoorwaarden te kunnen voldoen heeft KLM al afscheid moeten nemen van duizenden medewerkers. Onder de duurzaamheidseisen vallen onder andere het terugdringen van de CO2-uitstoot en hinderbeperkering. Zo moet het aantal nachtvluchten worden teruggebracht. Te oude vliegtuigen moeten worden vervangen door nieuwe, een proces waar KLM al voor de coronacrisis mee was begonnen maar nu versneld toepast. Naar de rechter Wat Greenpeace betreft zijn die duurzaamheidseisen boterzacht en gaan ze niet ver genoeg. In het voorjaar probeerde de milieuclub KLM op groenere gedachten te brengen door actie te voeren bij hun geparkeerde Boeings op Schiphol. In oktober, om precies te zijn op de 101ste verjaardag van KLM, stapte Greenpeace naar de rechter om strengere voorwaarden te laten afdwingen. De rechter oordeelde vanochtend dat de overheid geen klimaatvoorwaarden hoeft te stellen aan de staatssteun voor KLM. Dewi Zloch van Greenpeace: "We zijn teleurgesteld over de uitspraak, want dit is een verlies voor het klimaat. Het is duidelijk dat de klimaatafspraken voor de luchtvaart te kort schieten, de rechter begrijpt dat wij daar kritisch over zijn. Deze uitspraak motiveert ons om dubbel zo hard actie te blijven voeren."