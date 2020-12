Weer explosie bij Poolse supermarkt, nu in Beverwijk

BEVERWIJK - Om vijf uur is er een enorme explosie gehoord in het overdekte winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. Volgens de politie gebeurde dat bij een Poolse supermarkt. Agenten die bij het winkelcentrum staan vertellen aan verslaggever Dennis Mantz dat het gaat om een winkel van dezelfde Poolse supermarktketen die gisteren ook in Aalsmeer en het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther het doelwit was.

De Poolse supermarkt Biedronka in Aalsmeer brandde gisteren helemaal af na een explosie.

De omgeving van het winkelcentrum in Beverwijk is met linten afgezet. Aanwezige ondernemers die gevestigd zijn in het winkelcentrum reageerden geschokt.

De ontploffing vond rond 00.15 uur plaats, meldt de politie. De gevel van de winkel is daarbij beschadigd geraakt. Stenen liggen over de straat aan de zijde van het Slangenwegje. De politie is een onderzoek gestart.