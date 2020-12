Verpleeghuis Nieuw-Vennep in quarantaine na bijna zeventig besmettingen

NIEUW-VENNEP - Een verpleeghuis van Cordaan in Nieuw-Vennep gaat voor in ieder geval twee weken dicht voor bezoekers. Het verpleeghuis gaat dicht omdat er te veel mensen, waaronder bewoners en personeel, besmet zijn geraakt. Bewoners mogen nog wel uit hun kamer en er zijn uitzonderingen waardoor bezoek toch welkom is. Dat bevestigt een woordvoerder van Cordaan zojuist aan NH Nieuws.

Het gaat om bijna zeventig besmettingen, waaronder 37 positief geteste bewoners. Zeven daarvan zijn inmiddels hersteld van het virus, één persoon is overleden. Daarnaast zijn er 29 positief geteste werknemers van Cordaan, vijf van hen zijn al hersteld van het virus.

"Een aantal weken geleden hadden we de eerste besmetting, daarna hebben we iedereen meerdere keren getest. Tot op heden zijn we open gebleven voor bezoekers, maar omdat we geen daling in het aantal besmettingen zien staan we vanaf vandaag geen bezoek meer toe. Bewoners kunnen nog wel uit hun kamer en er zijn uitzonderingen waardoor mensen toch op bezoek mogen komen", vertelt Cordaan. De woordvoerder van Cordaan wil geen concrete voorbeelden van die uitzonderingen noemen, maar het gaat volgens hem om zwaarwegende redenen.

Emotioneel

Er wordt emotioneel gereageerd op het besluit van het verpleeghuis. Marieke vertelt vandaag aan NH Nieuws dat haar moeder pas een jaar in het Zomerpark woont: "Ik hoop maar ze de zorg krijgt die ze nodig heeft." Ze heeft daar wel vertrouwen in, maar over de communicatie vanuit Cordaan is ze niet te spreken. "Ik heb al meerdere keren vragen gesteld over de corona-uitbraak, maar de teamleider draait er gewoon omheen", vertelt ze.

Cordaan laat weten voor de kerst weer een stabiele situatie te willen hebben, bezoekers zijn voor in ieder geval twee weken niet meer welkom.