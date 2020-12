Noord-Holland NL V Pak an doen aflevering 14: gerecyclede matrassen, garens uit afval en een veilige vispassage

NOORD-HOLLAND De meeste ondernemers ondernemen vooral om een goed belegde boterham te verdienen, al hebben sommigie idealisme ook hoog in het vaandel staan. Zeker in een tijd waarin de vraag naar 'eerlijke producten' toeneemt en duurzaam en circulair al lang geen rare begrippen meer zijn.

Een voormalige IJsselmeervisser kwam aan de wal en bouwt nu in Medemblik installaties waarmee vissen veilig door gemalen en waterkrachtcentrales komen. De vissen worden niet langer vermalen door de schoepen van de pomp maar bereiken zonder problemen heelhuids de overkant.

Een grote kledingsorteerder in Wormerveer krijgt steeds minder herbruikbare kleding binnen, terwijl de berg afvalkleding verder groeit. Daarom investeert het bedrijf uit Wormerveer volop in nieuwe machines die van afval grondstof kunnen maken. Na twaalf jaar experimenteren is het eindelijk gelukt. De Fibersort sorteert volautomatisch de kledingstukken op soort en kleur, zodat er weer nieuwe garens van gemaakt kunnen worden. Wol voor nieuwe truien bijvoorbeeld.

'Moderne voddenboer'

En een beddenzaak in Heemstede heeft een volledig recyclebaar matras gemaakt, en dat is goed nieuws. Want in Nederland worden jaarlijks 1,2 miljoen matrassen weggegooid. Slechts 35 procent daarvan wordt gedeeltelijk hergebruikt. Nu producenten in toenemende mate verantwoordelijk worden voor het verwerken van oude matrassen, komt er meer aandacht voor duurzaamheid. De bedden in Heemstede worden helemaal gemaakt van natuurlijke materialen die zonder problemen van elkaar te scheiden zijn.

