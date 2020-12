NL V Gerecyclede matrassen van natuurlatex met wol en paardenhaar in Pak an Doen

HEEMSTEDE - Als Marjolein Vader in het atelier van de beddenmaker is, geniet ze volop. Er worden namelijk uitsluitend natuurlijke materialen gebruikt om bedden en matrassen te maken. Bedden van natuurlatex met wol en paardenhaar die bovendien volledig recyclebaar zijn.

Voor haar de gewoonste zaak van de wereld want Marjolein groeide op in Hoorn tussen de bedden die haar vader maakte. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend dat Marjolein in het familiebedrijf zou stappen. En toen bij haar vader de jaren gingen tellen, lag het voor de hand dat Marjolein het bedrijf zou voortzetten. Maar dat liep anders.

Na een fikse ruzie raakten vader en dochter gebrouilleerd en werd de beddenmaker in Zwaag failliet verklaard. Maar Marjolein liet zich niet kisten. Van haar laatste geld kocht ze een paar bedden en huurde in Amsterdam een showroom voor een nieuw bedrijf. Voor eten klopte ze aan bij de Voedselbank en werkte zes jaar lang, dag en nacht aan haar droom; een eigen beddenwinkel. Aan ondernemingsdrang geen gebrek.

Quote "De geuren die je hier hebt, dat is gewoon heerlijk" Marjolein Vader, beddenatelier

Hergebruik steeds belangrijker En het is gelukt, want in Heemstede staat een royale showroom vol met natuurlijk gemaakte bedden. Bedden en matrassen die helemaal recyclebaar zijn. En daarmee hebben ze het tij mee want hergebruik van grondstoffen wordt steeds belangrijker. De consument moet wel iets dieper in de buidel tasten maar daarvoor krijgen we wel een beter milieu.

'Bed as a Service', ofwel het huren van een bed, raakt meer in zwang, en dus kijkt ook Marjolein Vader naar mogelijkheden om bedden met een abonnement te verkopen. Maar het draait uiteindelijk om de liefde voor een goed gemaakt bed. Vol trots kijkt Marjolein hoe de beddenmaker een nieuw bed in maakt. "Het blijft allemaal handwerk en dat is het mooie er van."

