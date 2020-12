Moderne voddenboer dankzij innovatieve machine nu grondstoffenleverancier

De mode-industrie met zijn 'fast fashion' draait nog steeds op volle toeren, maar door een groeiende tweedehands markt komt er steeds minder herbruikbare kleding bij Hans Bon in Wormerveer binnen. Tegelijkertijd komt er wel steeds meer afvalkleding, maar ook daarvoor geldt dat weggooien en verbranden zonde is.

Kleding 'weggeblazen'

Truien, broeken en jurken worden één voor één op een lopende band gelegd waarna 'voelers' de stof en kleur herkennen en de kleding op het juiste moment 'weggeblazen' wordt en in een container terecht komt. Samen met zijn soortgenoten. Elders wordt deze kleding weer tot garens gemaakt.





In de kledingindustrie worden veel gewerkt met een mix van grondstoffen maar dat is volgens Bon geen probleem. 'Waarom zou je een garen helemaal gaan ontleden als diezelfde garen weer opnieuw gebruikt kan worden?', aldus de ondernemer. Wel heeft hij veel last van de kunststof labels die in alle kledingstukken verplicht genaaid worden. Het maakt het lastiger om een schone grondstof te leveren.

'Niet opgeven'

Met een glimlach constateert Hans Bon dat hij als afvalverwerker helemaal aan het eind van de cyclus staat, maar nu dat afval weer gebruikt kan worden, hij opeens helemaal vooraan staat als leverancier van grondstoffen. Daar gaat het bedrijf zich de komende jaren op richten.

Zijn boodschap voor andere ondernemers luidt dan ook; 'Niet opgeven, hou je rug recht, focus en blijf dat doen wat je wil verwezenlijken.'

Kraamkamer van het bedrijf

En terwijl in één hal vele mensenhanden containers vol kleding sorteren die in Afrika of het Oost-Europa verkocht wordt, blaast in de andere hal een machine kleding van een lopende band. Nu nog alleen, maar meer machines zullen volgen, want volgens Hans Bon is dit de 'kraamkamer' van het bedrijf.