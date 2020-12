Maximaal drie volwassen gasten bij kerstdiner, strengere maatregelen niet uitgesloten

NOORD-HOLLAND - Zoals verwacht heeft het kabinet vanavond bekendgemaakt dat de coronamaatregelen in aanloop naar de feestdagen niet worden versoepeld. Dat betekent dat huishoudens maximaal drie gasten van 13 jaar en ouder mogen uitnodigen voor het kerstdiner of de oliebollen. Maar, zo waarschuwde de premier, de kans dat de maatregelen nog voor kerst worden aangescherpt, kan bij de huidige ontwikkeling van de coronacijfers niet worden uitgesloten.

"Laat je kerstdiner bezorgen door je favoriete restaurant", spoorde Rutte Nederland aan om de horeca te steunen. Of de horecasector de zeer gewenste volledige vergoeding van de schade tegemoet kan zien, zal morgen blijken. Dan maken de betreffende ministers bekend in hoeverre het bedrijfsleven op extra steun kan rekenen.

Omdat er dagelijks nog zo'n twintig coronapatiënten op de intensive care worden opgenomen, is van versoepeling van de maatregelen - zoals het kabinet had gehoopt medio december door te voeren - nog geen sprake. Niet alleen de maximale groepsgrootte blijft daarom gehandhaafd, ook de horeca blijft voorlopig dicht, zo maakten Rutte en De Jonge vanavond bekend.

De cultuur- en sportsector werd enige versoepeling van de maatregelen in het vooruitzicht gesteld. Zo zal het kabinet het Outbreak Management Team vragen of het verantwoord is om de leeftijdsgrens voor sporten in teamverband op te rekken naar 27 jaar. Bij onder meer voetbalwedstrijden en theatervoorstellingen zal in januari worden geëxperimenteerd met het toelaten van (meer) bezoekers.