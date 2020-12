'Nieuwbouw Muiderbergs kinderdagverblijf na bouwfout misschien beter dan herstel'

MUIDERBERG - Nieuwbouw van het Muiderbergse kinderdagverblijf Villa Zeezicht, dat half oktober halsoverkop werd gesloten nadat er een bouwfout was ontdekt, kan een betere optie zijn dan vervanging van het dak. Dat stelt de PvdA-fractie van Gooise Meren, die van burgemeester en wethouders wil weten of het dakherstel het geld wel waard is.

Halverwege oktober kwam aan het licht dat de dakconstructie van het Muiderbergse kinderdagverblijf onveilig was. Er was sprake van een bouwfout. Door condenswerking bleek de houtconstructie onder de sierplanken en de dakbedekking nat en verrot. De constructie werd uit elkaar gehaald, waardoor het dak instabiel werd. Het pand werd daarop ontruimd.

Na onderzoek blijkt de dakconstructie zo slecht, dat het hele dak vervangen moet worden. Naar nu blijkt gaat dat werk twee tot drie ton kosten. "Daarbij heeft de gemeente nog geen inzicht in de overige kosten, die voortvloeien uit tijdelijke steiger- en stempelconstructies, herstel van vloer- en wandafwerking, eventueel herstel van de buitenruimte en bestrating na werkzaamheden, organisatie- en verhuiskosten en derving van huurinkomsten voor Villa Zeezicht", aldus PvdA-raadslid Charles Wiss.

Bouwkundige staat

De PvdA-fractie wil van burgemeester en wethouders weten of het herstel van het dak het geld wel waard is. "Bent u ervan overtuigd, dat de rest van de bouwkundige staat van het betreffende pand - ook op de langere termijn - honderd procent is, en daarmee een investering van deze omvang een verantwoorde uitgave is?", vraagt de partij.

De partij vraagt zich ook hardop af of nieuwbouw van het kinderdagverblijf geen betere optie is dan vervanging van het dak. De fractie wijst op het feit dat er al een paar jaar plannen zijn voor een 'integraal kindcentrum', een combinatie van een school met opvang. Dat centrum zou op steenworp afstand moeten komen. "Zou het niet verstandig en nuttig zijn om - nu deze omstandigheid zich voordoet - te onderzoeken of de realisering van het IKC en de huisvesting van de kinderopvang in één plan van aanpak kunnen worden gerealiseerd?", aldus de partij.

Kinderdagverblijf deels weer open

Een deel van het bewuste Muiderbergse kinderdagverblijf is overigens sinds kort weer open. Tot het dak wordt hersteld kan een deel van de kinderen op de begane grond van het gebouw worden opgevangen.

De vragen van de PvdA over het herstel van het instabiele dak moeten nog worden beantwoord.