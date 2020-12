Amerikaan laat Albert Heijn-logo in gezicht tatoeëren

NEW YORK - Het logo van een supermarktketen is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je een tatoeage op je gezicht laat zetten, maar dat geldt niet voor de Amerikaan Carl Adams. Sinds gisteravond prijkt tussen zijn linkeroog en zijn bakkebaard de welbekende letters van Albert Heijn. "Het bloedt nog een beetje", zegt hij lachend als NH Nieuws hem belt.

Adams kent de Zaanse supermarktketen van zijn tijd in Nederland. Van eind vorig jaar tot afgelopen zomer woonde en werkte hij in Amsterdam. Op dit moment verblijft de geboren Californiër in New York, maar hij kan niet wachten om terug te komen: "Als Amerikanen Nederland weer in mogen, kom ik op de eerste vlucht terug. Dan ga ik elke dag naar de Albert Heijn om de tattoo te laten zien, haha."

Gratis tattoo

De vraag is natuurlijk: waarom zet je een supermarktlogo op je hoofd? Dat zit zo: Adams is zelf 'tattoo artist' en kent veel vrienden in de branche. "Ik kreeg een belletje van een vriend of ik een gratis tattoo op mijn gezicht wilde. Toen ik nadacht over wat voor tattoo ik wilde moest ik aan Albert Heijn denken. De supermarkt ziet er veel mooier uit dan die in Amerika."

De Amerikaan heeft nog niet veel reacties gekregen van mensen uit zijn buurt. Op Reddit, waar hij de foto’s deelde, is dat wel anders.

