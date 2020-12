Coronasluiting partycentrum doodsteek voor deze Langedijker sport?

NOORD-SCHARWOUDE - De sluiting van partycentrum Concordia in Noord-Scharwoude heeft grote impact op de medewerkers, gasten, maar ook verenigingen uit de buurt. In het gebouw aan de Dorpsstraat ligt bijvoorbeeld (al sinds 1921) de baan van kolfclub Ons Genoegen. "We hebben al zo weinig leden en nu ook nog eens geen baan meer", aldus de voorzitter. Wat betekent de coronacrisis voor de Langedijker volkssport?

Kolvers Moos, Jan en Gerard vrezen voor het voortbestaan van hun sport Maaike Polder / NH Nieuws

NH Nieuws ging op bezoek in het 'hart van Langedijk', zoals uitbater Michele Stolk haar partycentrum Concordia noemt. "Iedereen was hier welkom, van jong tot tachtig jaar", vertelt ze emotioneel. Inmiddels is alles opgeruimd, de vloer aangeveegd en de drankflessen staan op tafel om meegenomen te worden: corona liet Stolk geen keus. "Ik kon de kosten niet meer opbrengen. Dan zou ik echt al mijn privégeld op moeten maken en het is al zo'n oud pand. We hadden vorige week nog lekkage." Groot verdriet Ze werkt al zeven jaar in het markante gebouw, samen met haar steun en toeverlaat Frida. Samen trokken ze verdrietig de deur achter zich dicht. Maar niet voordat er nog één keer gebruik kon worden gemaakt van de kolfbaan in het partycentrum.

Michele staat voor het laatst achter de bar, met via de spiegel Frida - Maaike Polder / NH Nieuws

Kolf wordt gespeeld op een gladde baan, vroeger veelal buiten, tegenwoordig binnen. De baan is ongeveer vijf meter breed en vijftien meter lang. Aan beide uiteinden staan palen. Veel gezegden en uitdrukkingen zijn ook voortgekomen uit kolven, zoals Paal en perk stellen, met de natte vinger en dat is een kolfje naar mijn hand.

Achter het café, met tap, dartbord en pooltafel, is namelijke een grote zaal met bak, belijning en gaten om twee palen in te zetten. De kolfbaan ligt er al bijna honderd jaar en is het thuishonk van de kolfvereniging 'Ons Genoegen'. De club in Noord-Scharwoude is één van de ongeveer twintig verenigingen in de regio. "Dit is de beste baan van Nederland", aldus voorzitter van de vereniging Moos Glas.

Sluiting partycentrum doodsteek voor Langedijker sport? - NH Nieuws

Kolven is onder senioren nog altijd erg populair in Langedijk. Op dit moment telt heel Nederland iets meer dan vijfhonderd aangesloten spelers, waarvan 350 in Noord-Holland. Dat aantal loopt langzaam maar zeker terug.

Quote "We kunnen nu niet meer zeggen: kom het eens doen! Want bij de sport hoort ook het sociale aspect" Peter van den Nieuwenhof - KNKB

"Afgelopen jaar is er niemand lid geworden", vertelt de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Kolfbond, Peter van den Nieuwenhof tegen NH Nieuws. Ze zoeken al tijden naar nieuwe leden. Daar maakte NH Nieuws twee jaar geleden ook al een reportage over. Coronacrisis Sinds de coronacrisis is het probleem eigenlijk alleen maar groter geworden, omdat de sport nu ook niet meer beoefend kan worden. "We kunnen nu niet meer zeggen: kom het eens doen! Want bij de sport hoort ook het sociale aspect, gezelligheid, napraten, een borreltje of frisje na de wedstrijd", zegt Van den Nieuwenhof. Hij beoefent de sport normaal twee keer per week en is nu al maanden gedwongen om zelfs de ledenvergaderingen digitaal te doen. Glas vreest de doodsteek voor zijn sport. "Nu Concordia in ons dorp sluit, verdwijnt er nóg een baan. Terwijl dit echt historie is. We hadden in januari plannen om weer te laten zien hoe leuk onze sport is, om zo nieuwe leden te werven, maar dat wordt nu wel heel lastig."