Daling Gooise coronabesmettingen stagneert: vooral afgelopen dagen meer besmettingen

'T GOOI - De daling van het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus lijkt te stagneren. De besmettingscijfers per gemeente zijn de afgelopen twee weken voor de meeste gemeenten nauwelijks veranderd ten opzichte van de twee weken daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio blijft nog altijd het risiconiveau 'zeer ernstig' van toepassing.

Weesp heeft over de afgelopen twee weken van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn er in Weesp in de afgelopen twee weken 506,6 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 100 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 105.

In Hilversum ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. In de gemeente zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 294 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 267 personen positief zijn getest op corona. Dat waren er 281.

Ook in de meeste andere Gooise gemeenten zijn de besmettingscijfers de afgelopen twee weken niet heel veel anders dan de twee weken daarvoor. Alleen Huizen en Laren laten een wat stevigere daling zien.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: