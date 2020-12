Hoornse schietpartij blijkt derde beroving in korte tijd: buurt is bezorgd

HOORN - De schietpartij die gisteravond plaatsvond aan de Pergola in Hoorn blijkt een beroving te zijn geweest. Een bezorger kreeg een pistool op zich gericht en moest zijn handel afgeven aan de overvallers. Vervolgens werd hij beschoten en raakte gewond aan zijn been. De politie is op zoek naar de daders. Omwonenden zijn flink geschrokken. "Ik woon hier met mijn dochter van zeven en dit gebeurt bij mij op de stoep."

Ze vertelt dat zij drie schoten hoorde. "Ik zat op de bank en dacht: dit is geen vuurwerk." Uit angst durfde zij niet uit het raam te kijken, maar toen ze dat later wel deed, schrok ze. "De straat stond vol met politie en ik zag het slachtoffer de ambulance ingaan. Er lag een flinke plas bloed op straat."

Vermoedelijk kwam de bezorger sigaretten brengen. Een buurtbewoner vertelt dat er vaak gedeald wordt in de buurt, maar dat er van drugs waarschijnlijk geen sprake was. "Ik zag wel tien pakjes sigaretten op straat liggen, dus ik denk dat hij dat kwam brengen misschien."

De bewoner woont sinds augustus in de straat en dit is volgens haar al het derde incident bij haar op de stoep: "Vorige week is iemand overvallen in zijn auto en vorige maand was er een woningoverval." Ze besloot een foto te maken van wat er voor haar stoep gebeurt en deze op Facebook te delen.

De foto is inmiddels verwijderd vanwege het heftige beeld: "Op de foto zag je de plas bloed op straat, een heftige foto inderdaad, maar ik wilde iedereen even wakker schudden. Dit gebeurt namelijk wel voor mijn deur waar ook mijn dochtertje van zeven woont." Ze omschrijft de buurt als een kinderrijke omgeving en dat maakt haar extra bezorgd. "De schoten hoorde ik nog voor acht uur, dan spelen er ook vaak genoeg nog kinderen op straat."

De moeder hoopt dat de gebeurtenis de ogen opent en dat er ingegrepen wordt in de buurt. "We voelen ons hier gewoon niet veilig. Ik heb een hond, maar die durf ik 's avonds in het donker niet uit te laten. Dat moet eigenlijk gewoon kunnen." Ze roept de buurt op goed op elkaar te letten en met name op de kinderen.

Drie mannen

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de politie doet verder onderzoek. Zij zijn op zoek naar drie getinte mannen gekleed in donkere kleding, een van de mannen is lang en de andere twee hebben een kleiner postuur.

De schietpartij gebeurde rond acht uur 's avonds aan de Pergola in Hoorn. De overvallers vluchtten te voet in de richting van het Prieel en de Patio.