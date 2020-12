KNGU stopt samenwerking met turncoaches Louter en Kiens

"Het besluit staat los van het lopende onderzoek en is in overleg met het bestuur genomen", lichtte Meijer toe. Hij verwees daarmee naar het onderzoek dat afgelopen zomer werd gestart na tal van bekentenissen over misstanden in de turnsport. Volgens de technisch directeur ontbrak het aan onderlinge communicatie met beide coaches, die ook te weinig respect toonden. "Er is geen basis voor een langere samenwerking", technisch directeur Mark Meijer.

Patrick Kiens is onder meer de coach van topturnster Eythora Thorsdottir bij SV PAX Haarlemmermeer. Eerder werd al bekend dat Kiens het werk bij zijn club kan blijven uitoefenen. Dat geldt in principe ook voor Louter bij TON Almelo. De nationale selectie traint vanaf januari op een nieuwe locatie in Heerenveen.