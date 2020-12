Voor het eerst in drie maanden geen inwoners uit regio met corona naar ziekenhuis

NOORDKOP - Het aantal mensen in de Noordkop en op Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het risiconiveau staat nog altijd op 'zeer zorgelijk'

In totaal zijn er de afgelopen twee weken 457 mensen besmettingsgevallen in deze regio bij gekomen, de twee weken daarvoor werden er nog 554 gevallen gemeld. De gemeente Schagen telt de meeste besmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 423,8 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de periode 197 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 221.

Daling

In Den Helder is het aantal nieuwe besmettingen het sterkst gedaald. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 207,8 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 117 personen positief hebben getest op corona. De periode hiervoor waren dat er nog 196.

Ziekenhuisopnames

Er zijn de laatste twee weken geen mensen met corona uit de regio Noordkop&Texel opgenomen in het ziekenhuis. Het is drie maanden geleden, de periode van 19 augustus tot 1 september dat die teller op nul stond. Er zijn de afgelopen periode vier mensen overleden aan het virus, dat getal ligt weer hoger dan de twee uit voorgaande periode.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: