Drugsleverancier 'gegijzeld' door justitie; moet 128.000 euro terugbetalen aan de staat

ALKMAAR - Drugsleverancier en witwasser E.S. moet van het gerechtshof in Amsterdam 128.000 euro terugbetalen aan de staat. De 41-jarige Alkmaarder zou dat bedrag in 2009 en 2010 hebben verdiend met de verkoop van harddrugs en het witwassen van geld uit Brazilië. Betaalt hij niet, dan mag justitie hem via gijzeling drie jaar langer vasthouden.

Toen E.S. in Brazilië woonde, verstuurde hij tientallen pakketjes met geld naar zijn ouders, meldt het Noordhollands Dagblad. De bankbiljetten werden verstopt in bijvoorbeeld onderbroeken en dvd-hoesjes. Tegen zijn ouders zei de man dat hij het geld verdiende in de elektronicahandel en met gokken.

Tijdens een inval van de FIOD (fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) werd het criminele geld aangetroffen, afkomstig uit handel in lsd en xtc-pillen.

Hoger beroep

De drugsleverancier kreeg eerder tweeënhalf jaar gevangenisstraf opgelegd en moest destijds 184.000 euro terugbetalen. Maar de Alkmaarder was het niet eens met de hoogte van dat bedrag. Hij ging daartegen in hoger beroep en uiteindelijk in cassatie.

De Alkmaarder kon aantonen dat hij vrijwillig 16.000 euro aan kansspelbelasting heeft afgedragen, wat neerkomt op zo'n 56.000 euro aan casinowinst. Het hof ging daarmee akkoord en besloot die gokwinst van het bedrag af te trekken. Om onder drie jaar extra gevangenisstraf uit te komen, zal E.S. nog een flinke duit in het zakje moeten doen.