Laren heeft coronafonds van miljoen: aanvragers moeten eerst andere fondsen benaderen

LAREN - Laarder ondernemers en maatschappelijke instellingen die aanspraak willen maken op een geldbedrag uit het coronanoodfonds van de gemeente moeten eerst kijken of ze ergens anders aanspraak kunnen maken op steun. Pas als dat niet kan, wil Laren zelf helpen. Dat is een van de 'beleidsregels' van de gemeente Laren bij het vergeven van coronasteun, waarover de gemeenteraad deze week praat.

Net als veel andere regiogemeenten heeft ook Laren een coronanoodfonds, waar naast bedrijven ook verenigingen aanspraak op kunnen maken. Met het geld wil Laren ondernemers en maatschappelijke organisaties door de coronacrisis helpen. De Laarder gemeenteraad besloot eerder dat er een miljoen in dat fonds gestort wordt.

Laren buigt zich er nu over hoe dat geld straks verdeeld wordt en waar aanvragen aan moeten voldoen om aanspraak te maken om geld uit het steunfonds.

Kwijtscheldingen voor ondernemers

Ondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren kunnen aanspraak maken op maximaal 5.000 euro uit het fonds, maar alleen als het gaat om kwijtschelding van huur, pacht en leges. Nooit wordt het hele bedrag geschrapt, het gaat altijd om maximaal de helft. Van alle belastingen komt de gemeente ondernemers alleen eventueel tegemoet in de precariobelasting, de belasting op bijvoorbeeld het plaatsen van reclame-uitingen of terrassen in de openbare ruimte. Alle andere belastingen moeten gewoon worden betaald.

Lokale maatschappelijke organisaties kunnen ook aanspraak maken op een steunbedrag. Laren kijkt vooral naar organisaties op het gebied van welzijn, cultuur en sport die door de coronamaatregelen in hun voortbestaan bedreigd worden doordat ze niet altijd in aanmerking komen voor landelijke regelingen. De gemeente kan helpen door bijvoorbeeld verschuldigde betalingen aan de gemeente deels kwijt te schelden of om organisaties te compenseren bij terugvallende omzet. Ook staat Laren er voor open om bedragen van andere fondsen te 'matchen'. Dat was bijvoorbeeld een voorwaarde voor culturele instellingen die een gooi deden naar steun uit het provinciale steunfonds voor culturele instellingen.

Laren blijft zuinig

Laren blijft zuinig de pot met geld beheren. Dat blijkt onder meer uit het feit dat alle aanvragers van een steunbedrag eerst moeten nagaan of ze niet van een andere overheid steun kunnen krijgen. Die gaan voor. Pas als ze daar niet voor in aanmerking komen, wil Laren zelf eventueel helpen.