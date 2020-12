NH Radio's June deelt kerstbomen uit voor lichtpuntje in coronatijd: "Prachtige geste"

AMSTERDAM - June Hoogcarspel van NH Radio heeft vandaag vijf versierde kerstbomen in Noord-Holland geplaatst op plekken waar geen geld is voor een kerstboom en waar veel mensen ervan kunnen genieten.

"Fantastisch. Hartstikke goed", vertelt Henk Heijnen van het Molenmuseum bij de Zaanse Schans, waar één boom geplaatst is. Het museum krijgt vrijwel geen bezoekers door de coronacrisis en kan zelf geen kerstboom betalen. "Dan hebben we toch een fantastische kerst."

Medewerker Evelien Zoete van de Makroon heeft de binnentuin van het woonzorgcentrum voorgedragen als plek, om de bewoners en medewerkers een kerstgevoel te geven. "Het is voor iedereen een hele lastige tijd en dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest dat wij dachten: iedereen kan wel wat extra's gebruiken en de mensen in dit zorgcentrum al helemaal."

Veel bewoners hebben de komst van de kerstboom afgewacht in de binnentuin. "Echt geweldig", vertelt bewoonster Tony Schopman. "Ten eerste al dat wij uitverkozen zijn. Maar het geeft ons ook allemaal het gevoel dat er Kerstmis is en dat er verlichting is. Dat kerstgevoel raak je anders kwijt, want je bent ingesloten. Je kan de stad niet in, je kan niet even winkelen. Dus dit is een prachtige geste dat ze ons dit geven. Daar zijn we allemaal heel erg dankbaar voor hoor, dat kan ik je wel zeggen."