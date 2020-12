Persconferentie kabinet over kerst en oud & nieuw in coronatijd

NOORD-HOLLAND - Wordt het een eenzame corona-kerst of zijn je beste vrienden en naaste familie alsnog welkom voor het kerstdiner? En hoeveel gasten mag je precies per dag uitnodigen? Op deze en andere vragen geeft het kabinet vanavond om 19.00 uur antwoord. NH Nieuws zendt de persconferentie live uit.

Om maar direct met de deur in huis te vallen: het lijkt erop dat we de kerstdagen met een zeer select gezelschap moeten doorbrengen. Haagse bronnen meldden eerder vandaag al aan de NOS dat de huidige regels rondom de maximale groepsgrootte blijven zoals ze zijn. Dat betekent dat we per dag maximaal drie mensen thuis mogen ontvangen.

Dat er geen ruimte is voor versoepeling heeft alles te maken met het aantal coronabesmettingen dat op dag- en weekbasis wordt gemeld. Hoewel het aantal positieve coronatests vorige week iets lager lag dan de weken daarvoor, zijn er de afgelopen zeven dagen weer meer mensen positief getest. Om precies te zijn hebben de afgelopen week 43.103 mensen te horen gekregen dat ze corona onder de leden hebben, wat neerkomt op een toename van 27 procent ten opzichte van een week eerder.

Volledige steun voor horeca?

Horeca-ondernemers kijken extra gespannen uit naar de persconferentie. De kans dat ze hun zaak in aanloop of met kerst mogen openen lijkt nihil, maar het kabinet heeft al wel laten doorschemeren op een nieuw steunpakket voor de sector te broeden. De grote vraag luidt: welk percentage van de schade wordt gedekt?