Vrijwilliger Peter uitgekozen voor eerste herinneringsmedaille Rode Kruis sinds WOII

HAARLEM - Peter Roozing uit Haarlem, vrijwilliger bij het Rode Kruis district Kennemerland, is voor zijn inzet tijdens de coronacrisis onderscheiden in Den Haag. Het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat er door het Rode Kruis herinneringsmedailles zijn uitgereikt.

Peter Roozing (op foto rechts) ontvangt herinneringsmedaille.

Peter is al sinds november 2018 als evenementen hulpverlener verbonden aan het Rode Kruis district Kennemerland. Maar toen hij aan het begin van de eerste coronagolf zijn baan als Uber-chauffeur kwijtraakte, besloot hij zich volledig in te zetten voor het Rode Kruis. “Vanaf de eerste golf word ik al ingezet als patiëntenbegeleider en chauffeur. Ik vervoer ouderen met corona van hun eigen verzorgingstehuis naar een tehuis met een speciale corona-afdeling. Dat is heel heftig, want die mensen willen helemaal niet verhuizen. Gelukkig kunnen ze weer terug als ze klachtenvrij zijn. Daarnaast doe ik ook boodschappen voor ouderen of bied ik een luisterend oor. Het is gewoon een hectische, rare wereld op dit moment.” Symbool voor 6.000 vrijwilligers Zenuwachtig was Peter niet, toen hij gisterochtend vertrok naar Den Haag. Maar naarmate Den Haag dichterbij kwam, kwamen ook de zenuwen. Prinses Margriet reikte de herinneringsmedailles uit aan in totaal vier vrijwilligers van het Rode Kruis, waaronder Peter. Zij stonden symbool voor de 6.000 vrijwilligers die een medaille ontvangen voor hun inzet tijdens de coronapandemie. Peter voelt zich vooral vereerd. "Toen ik gevraagd werd om dit te doen, heb ik deze kans met beide handen aangepakt. Dat je dit, met z’n vieren, voor alle vrijwilligers die geholpen hebben tijdens de coronacrisis in ontvangst mag nemen, is bijna niet onder woorden te brengen."

Quote "Dat je dit voor alle vrijwilligers in ontvangst mag nemen, is bijna niet onder woorden te brengen" peter roozing, vrijwilliger rode kruis

Slechts vier vrijwilligers Helaas was het vanwege corona niet mogelijk om alle vrijwilligers persoonlijk de medaille op te spelden. Daarom mochten slechts vier vrijwilligers afreizen naar Den Haag, waar ze de medaille fysiek opgespeld kregen door iemand uit hun eigen huishouden. Peter kreeg zijn medaille van zijn partner Daan Roozing, wat het gebeuren voor hem extra bijzonder maakte. De overige vrijwilligers in het district krijgen hun eremedaille, vergezeld van een welgemeend en persoonlijk dankjewel via feestelijke uitreikingen in januari op diverse locaties in de regio. Hoe de uitreiking eruit komt te zien is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. In district Kennemerland komen ruim 100 vrijwilligers in aanmerking voor de eremedaille. En zolang het nodig is, blijft Peter doorgaan. "Ik wil graag andere mensen te helpen en ze bijstaan in moeilijke tijden. Ook al zou er geen covid zijn. Kleine moeite, groot plezier!"