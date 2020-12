Zieke Daley Blind twijfelgeval voor cruciaal duel met Atalanta

Het is afwachten of Blind woensdag wel inzetbaar is als Ajax tegen de Italiaanse club een overwinning nodig heeft om te mogen overwinteren in de Champions League. Als de Amsterdammer niet kan spelen, dan zal Lisandro Martínez hem waarschijnlijk vervangen.

David Neres, Nicolás Tagliafico, Noussair Mazraoui en Lassina Traoré trainden wel weer mee. Coach Erik ten Hag vertelde vlak voor de training dat hij goede hoop heeft dat Neres, Tagliafico en Mazraoui tegen Atalanta kunnen spelen. Over het meespelen van Traoré was hij iets minder positief. De aanvaller viel geblesseerd uit in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen FC Twente.