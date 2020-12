Taakstraf voor jongen (14) die kleuter met luchtbuks raakte in Zwaag

De kleuter speelde op 2 september 2018 buiten. Toen hij op een hekje zat voelde hij plotseling pijn en werd benauwd. Zijn moeder nam hem mee naar het ziekenhuis waar bleek dat er een luchtbukskogeltje in zijn lichaam zat. In de eerste instantie was de dader onbekend, maar twee dagen later meldde die zich toch bij de politie.

Het bleek te gaan om een destijds twaalfjarige jongen die de luchtbuks van zijn vader had gepakt. De jongen verklaarde op een bordje te hebben gericht, waarna hij de luchtbuks laadde en snel schoot voor hij betrapt zou worden door zijn ouders.

Getuigen uit de speeltuin

Twee jonge getuigen van vijf en zes jaar hebben daarentegen verklaard dat de jongen van dichtbij heeft geschoten, maar dat zou betekenen dat de twaalfjarige jongen de luchtbuks moest meesjouwen op de fiets en die kans acht de rechtbank gezien het gewicht van het wapen klein.

De rechtbank gaat er vanuit dat de jongen niet met opzet op de kleuter heeft geschoten om hem te verwonden, maar vindt wel dat de tiener onvoorzichtig is geweest. Bij de strafmaat is rekening gehouden met de leeftijd van de dader; hierdoor kon hij niet goed inschatten wat de gevolgen van zijn spel zouden zijn. Wel heeft de jongen in een eerste verklaring gelogen en ook dat is meegewogen in de bepaling van zijn straf.