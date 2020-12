Drugsdealer (23) van grote groep Gooise verslaafden opgepakt in Bussum

BUSSUM - De politie heeft vanochtend in alle vroegte in Bussum een 23-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het dealen van drugs. De man zou drugs leveren aan een grote groep verslaafden binnen 't Gooi. Het zou daarbij vooral gaan om harddrugs.

De man werd vanmorgen opgepakt in een huis aan de Ruysstraat in Bussum-Zuid. In het huis werden drugs en de daarbij behorende verpakkingsmaterialen gevonden. Ook vond de politie een boksbeugel in een auto.

Alle gevonden spullen werden bij de huiszoeking in beslag genomen. De verdachte wordt nog verhoord.

Aanpak van drugshandel

De man kon worden aangehouden na een lang onderzoek van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Gooise Meren. De gemeente Gooise Meren probeert drugshandel al langer hard aan te pakken. Eerder besloot de gemeente al flinke boetes op te leggen als eerder gepakte drugshandelaren nog een keer betrapt zouden worden.