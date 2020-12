Messenverbod in Waardse winkels tegen agressieve jongeren

HEERHUGOWAARD - In Heerhugowaard worden geen messen meer verkocht aan jongeren van 16 jaar of jonger. Alle verkooppunten stoppen per direct met de verkoop van messen aan jongeren. "Ik ben blij dat deze ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen", aldus burgemeester Bert Blase.

'Wandelstok' met daarin messen, gewoon te koop via Aliexpress - Priscilla Overbeek / NH Nieuws

De gemeente besloot om met de verkooppunten in gesprek te gaan na signalen van messenbezit onder jongeren in Heerhugowaard. Winkeliers hebben vervolgens maatregelen genomen om verkoop van messen aan jongeren tegen te gaan. Blokker, gevestigd in Middenwaard, heeft het verbod per direct in laten gaan. "We hebben het personeel op de hoogte gesteld en mededelingsbordjes geplaatst bij de producten", vertelt marketingmanager Martin van Velzen. Leeftijdscheck Voortaan moeten jongeren zich bij het kopen van een mes eerst identificeren."Net als bij alcohol verschijnt er voortaan na het scannen op het schermpje van de kassa een melding voor een leeftijdscheck." Tekst gaat verder onder Leesook.

Sinds vorig jaar vinden er steeds vaker steekincidenten onder jongeren plaats. Van Velzen vindt dat winkeliers daar verantwoordelijkheid in moeten nemen. "Elk mes dat wij mogelijk hebben verkocht aan een jongere is er één te veel. Daarom houden we deze regel aan." Symptoombestrijding Om stiekem online verkoop te voorkomen, zijn daarom ook in de webshop alle keukenmessen uit het assortiment verwijderd. "We raken er niemand mee, het treft alleen jongeren met slechte bedoelingen. Wat moet iemand die geen eigen huishouding heeft met een vleesmes?" Of het verkoopverbod onder winkeliers ook daadwerkelijk jongeren ontmoedigt, betwijfelt van Velzen. Hij vindt dat online bedrijven ook hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. "Als jongeren aan een mes willen komen, vinden ze wel een manier. Online concurrenten verkopen in hun assortiment nog allerlei wapens. Daar ligt een taak voor de overheid. Bij de webwinkel van Bol is dat natuurlijk gemakkelijker te regelen, dan bij een internationaal bedrijf als Aliexpress."