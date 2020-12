De opvallendste momenten van een onvergetelijk 2020 bij NH Sport

AMSTERDAM - Het jaar 2020 zit er bijna op. Ook op de sportwereld had corona een grote impact. Competities stopten voortijdig en sporters konden niet meer normaal trainen. Toch gebeurde er genoeg. De redactie van NH Sport selecteerde acht opmerkelijke sportmomenten.

Pro Shots/Mischa Keemink

4 oktober: AZ verspeelt 4-0 voorsprong bij Sparta Rotterdam AZ is de competitie begonnen met gelijke spelen tegen PEC Zwolle en Fortuna Sittard. Op Het Kasteel in Rotterdam lijken de Alkmaarders hun eerste competitiezege te boeken. Halverwege leidt AZ verdiend met 4-0. In de tweede helft gaat alles mis en wordt het alsnog 4-4. De meest krankzinnige comeback van een ploeg in de eredivisie sinds 1969, toen Telstar hetzelfde kunstje flikte tegen NAC Breda. "Dit is gênant", aldus AZ-trainer Arne Slot na afloop.

Reactie Arne Slot na doelpuntrijk gelijkspel tegen Sparta (4-4) - NH Nieuws

5 augustus: Dylan Groenewegen veroorzaakt horrorcrash Het is misschien wel het meest besproken sportmoment van 2020. Dylan Groenewegen sprint in de eerste etappe van de Ronde van Polen naar de eindzege, maar rijdt daarbij Fabio Jakobsen de hekken in. Het slachtoffer raakt levensgevaarlijk gewond en wordt een tijd in kunstmatige coma gehouden.

Het herstel van Jakobsen kost veel tijd, maar het ziet ernaar uit dat hij begin 2021 zijn rentree op de fiets kan maken. Ook Groenewegen zien we na de crash niet meer terug in het peloton. Mede vanwege de ernst van het incident laat zijn ploeg Jumbo-Visma hem geen wedstrijden meer rijden. Collega-sprinter Cees Bol reageert in de aanloop naar de Tour de France op deze verschrikkelijke gebeurtenis: "Ik ben me bewust van het gevaar, maar ik ben er niet bang door geworden."

Cees Bol over val Jakobsen en Tour de France - NH Nieuws

In november accepteert Groenewegen de schorsing van negen maanden die hem wordt opgelegd. Daardoor zal hij voor mei 2021 niet kunnen koersen. Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck-Quick Step, de ploeg van Jakobsen, kondigt juridische stappen aan met het oog op mogelijke schadevergoedingen.

24 april: Touwtrekken om Champions League-ticket door Ajax en AZ De reglementen voorzagen er tot vorig seizoen niet in. Wat te doen als de eredivisie niet wordt uitgespeeld? Is er een kampioen en zo ja wie? Wat te doen met de promotie/degradatie-regeling en wie krijgt welk Europees ticket? Wat de KNVB ook zou beslissen, geruzie en (juridische) procedures waren gegarandeerd. Uiteindelijk trok Ajax het felbegeerde Champions League-ticket en de daarbij behorende miljoenen naar zich toe. Tot grote ergernis van AZ, dat de Amsterdammers in de competitie zowel uit als thuis had verslagen. Financiële compensatie moest de pijn wat verzachten...

18 oktober: Amsterdam Pirates door corona nét geen kampioen Een paar dagen. Misschien een week. Die tijd kwamen de honkballers van Amsterdam Pirates te kort om zich opnieuw landskampioen te mogen noemen. Als één van de weinigen in de sport leken de honkballers hun competitie na de eerste coronagolf tot een goed einde te brengen. De gedoodverfde titelkandidaten Pirates en Neptunus haalden de Holland Series, maar uiteindelijk werd die best-of-seven serie half oktober bij een 2-0 voorsprong voor de Amsterdammers definitief gestaakt.

27 februari: Ajax uitgeschakeld door onsportief Getafe Ajax-fans zullen niet graag terugdenken aan de dubbele ontmoeting met Getafe in februari van dit jaar. De Amsterdammers werden uit de Europa League geknikkerd door een tegenstander die het bloed bij elke voetballiefhebber onder de nagels vandaan haalde. Na die 2-0 in Madrid bleven de Spanjaarden in Amsterdam overeind. Weliswaar won de ploeg van trainer Erik ten Hag met 2-1, een plekje in de volgende ronde bleef buiten bereik.

3 oktober: Hovocubo hakt mede-kampioenskandidaat Lebo in de pan Zelfs voor zaalvoetbalbegrippen was het een enorme uitslag. In wat later de voorlopig laatste competitiewedstrijd bleek, maakt Hovocubo gehakt van het Amsterdamse Lebo. Als de stofwolken staat er een giga-uitslag van 15-1 op het scorebord. Iets wat Hovocubo-trainer Sander van Dijk niet voor mogelijk had gehouden. Lebo miste weliswaar een aantal bepalende spelers, maar de enorme oorwassing die de ploeg in Zwaag kreeg was pijnlijk. Niet in de minste plaats omdat Lebo zich dus in de strijd om de kampioensschaal denkt te kunnen mengen. Toch wanhoopt trainer Zaid el Morabiti niet. "Tegenslagen maken je sterker."

Samenvatting Hovocubo - Lebo - NH Sport/Edward Dekker

26 augustus: Roscello Vlijter krijgt er van langs na vliegende tackle Een oefenpotje. Niets meer, niets minder. Telstar-speler Roscello Vlijter ging er iets te fanatiek tegenaan en maakte een actie waarbij hij er letterlijk in kwam vliegen bij zijn tegenstander, een speler van Heracles Almelo. Trainer Andries Jonker was daar duidelijk niet van gediend.

Andries Jonker zet Roscello Vlijter op zijn plek - NH Nieuws

5 december: AZ ontslaat trainer Arne Slot Arne Slot is de trainer van wie je eigenlijk als laatste in de eredivisie verwacht dat hij de laan wordt uitgestuurd. Toch neemt AZ dit besluit. Reden: Slot is in gesprek met Feyenoord om daar na dit seizoen Dick Advocaat op te volgen. De mogelijke overstap naar een 'directe concurrent' is voor de Alkmaarders aanleiding om Slot per direct te ontslaan.

AZ-trainer Arne Slot moet het veld ruimen - NH Nieuws / Stephan Brandhorst

Trainer Arne Slot verschijnt niet voor de camera en laat het bij een schriftelijke verklaring. "Dit is een harde klap", zegt hij over het abrupte einde van zijn trainerschap in Alkmaar. Niet veel later maakt Feyenoord de komst van Slot naar De Kuip wereldkundig.