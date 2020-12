De Peiling: Tijdens de kerstdagen de coronaregels even versoepelen?

Duitsland

In Duitsland is discussie ontstaan over de vraag of versoepeling van de regels met kerst wel zo verstandig is. De regering Merkel besloot enige tijd geleden dat tien personen uit meerdere huishoudens elkaar thuis mogen ontmoeten. Voorwaarde was dan wel dat de besmettingscijfers zouden dalen, maar die zijn ook in Duitsland hoog. De Duitse Ziekenhuisvereniging pleit daarom voor strengere coronamaatregelen in de kerstvakantie in plaats van versoepeling.



Vrijwillige quarantaine

Een mogelijkheid om toch meer familie te kunnen zien met kerst zou een vrijwillige quarantaine vanaf 15 december zijn. Door vanaf dan geen andere mensen te zien is de kans op coronabesmettingen klein. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat maar weinig Nederlanders zo'n vrijwillige kerstquarantaine zien zitten.



Wat verwacht jij?

De besmettingscijfers in Nederland blijven hoog. Hoop jij toch dat we met een groter gezelschap kerst mogen vieren dit jaar of zou dat reuze onverstandig zijn?