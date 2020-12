Rambler Studios aan de Zeedijk bestaat 10 jaar: ook vestigingen in Berlijn en New York

AMSTERDAM - Rambler Studios aan de Amsterdamse Zeedijk bestaat 10 jaar. Ooit begon het als plek met workshops speciaal voor jongeren van de straat. Ze leerden er om hun levensverhaal om te zetten in design. Inmiddels is Rambler een succesvol streetwear label, met eigen ateliers aan de Zeedijk en vestigingen in Berlijn en New York.

Rambler Studios aan de Amsterdamse Zeedijk is een begrip in fashionwereld. De ongefilterde rauwe creativiteit krijgt er ruim baan, en dat is te zien in de collecties. Carmen van der Vecht begon Rambler ooit nadat ze als fotograaf op pad was in Londen. Daar leefde ze een tijd met jongeren met een ingewikkelde jeugd, een verhaal, een rauw randje. "De creativiteit spatte ervan af! Die verhalen en die ervaringen, die moeten eruit. En dat maakt deze jongeren vaak heel erg creatief. Dat wilde ik laten zien."

Dit jaar bestaat Rambler Studios dus tien jaar, en zijn er vestigingen in Berlijn en in New York. Het concept is overal hetzelfde. Jonge mensen van de straat, met een verhaal, leren er een eigen collectie kleding te ontwerpen, maken en verkopen. Een collectie streetwear die uiting geeft aan hun eigen leven. Ze leren er op die manier niet alleen een vak. Maar ze krijgen er ook weer grip op hun bestaan.

Hoge kwaliteit

Ondertussen vliegen de kledingstukken als warme broodjes over de toonbank. De kwaliteit is hoog. Normaal gesproken presenteert Rambler Studios de nieuwe collectie in de grote modeshow midden op de Zeedijk. Door corona is dat dit jaar niet mogelijk.

Daarom is ervoor gekozen om de collectie te laten zien in verschillende panden, ook op de Zeedijk. Tot 12 december is deze speciale presentatie te bezoeken. Daarna kun je weer gewoon naar de winkel van de Rambler Studios.