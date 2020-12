Volendam-trainer Jonk opgelucht na drie gelijke spelen: "Nu dwingen we het af"

"We zitten in een paar moeilijke dagen", zegt hij voor de camera van NH Sport. Daarmee doelt Jonk op het verlies van de vader van Volendam-speler Alex Plat. "Als je dan ziet wat we op de mat leggen in de tweede helft. We hebben vol voor de winst gespeeld en het uiteindelijk ook afgemaakt. Dat dwing je dan toch af"

FC Volendam maakte met de zege op Woudestein een einde aan de reeks gelijke spelen. De laatste drie wedstrijden van Het Nieuwe Oranje eindigde allemaal in een remise. Bij Excelsior leek dat ook lang het geval te worden, maar dankzij een wereldgoal van Boy Deul trok Volendam toch aan het langste eind. "Dik verdiend. Nu beloon je jezelf omdat je er vol voor blijft gaan en dan dwing je het ook af.