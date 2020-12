Gescheiden maar gedwongen onder één dak, want een 'urgentieverklaring zit er niet in’

VELSEN - Nancy en haar man besloten vorig jaar om uit elkaar te gaan. Figuurlijk dan, want ze wonen noodgedwongen nog steeds in hetzelfde huis. Een scheiding is in de gemeente Velsen geen reden voor een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning. "Ik zit midden in de hel van een scheiding, maar ik kan geen kant op."

Nancy is niet haar echte naam: omdat ze zich middenin een 'taaie scheiding' bevindt, wil ze niet met haar eigen naam worden genoemd. "Het verloopt allemaal al zo stroef, het is een kwestie van tijd voordat het uitmondt in een vechtscheiding, dat ik liever niet extra olie op het vuur gooi", zegt Nancy aangeslagen. "Want na de verhitte onderhandelingen bij de mediator moeten we wel weer letterlijk samen door een deur."

Schrijnende situaties Het verhaal van Nancy staat niet op zichzelf. Mediator en jurist Ramona Bleyie begeleidt echtparen die willen scheiden, onder wie Nancy en haar partner. Het aantal ex-geliefden dat ondanks vechtscheidingen en hoogoplopende ruzies onder een dak moet blijven wonen neemt toe. Bleyie vindt dit een dusdanig zorgwekkende en risicovolle ontwikkeling dat ze bij de gemeente Velsen aan de bel heeft getrokken. "In mijn werk als mediator zie ik veel schrijnende situaties. Op een gegeven moment zat een vrouw bij mij onophoudelijk te huilen omdat haar partner wilde scheiden, hij had namelijk een ander. Met twee kleine kinderen, een part-time baan en geen financiële buffer, woonde ze nu noodgedwongen al maanden met iemand in huis die niet meer van haar hield", vertelt Bleyie. "Ik had zó met haar te doen." Dit voorval, maar ook de verhalen van Nancy en andere vrouwen, triggerde Bleyie om samen met een bevriende makelaar en een advocaat een samenwerking op te zetten om verandering te brengen in deze wooncrisis.

"Wanneer mensen te lang noodgedwongen bij elkaar in een huis moeten blijven wonen, krijg je grotere kans op escalaties, zoals huiselijk geweld maar ook kindermishandeling. Waarom is er voor deze groep geen urgentieverklaring voor een betaalbare woning via de woningbouw?", vraagt Bleyie zich hardop af. Nancy en haar man wonen in Velsen en hebben twee jonge kinderen. "Ik werk part-time en ben over de jaren financieel afhankelijk geraakt van mijn man. Vanwege mijn ziekte werk ik part-time met als gevolg dat ik nu letterlijk geen kant op kan. Ik sta pas net ingeschreven bij Woningbedrijf Velsen, zonder urgentieverklaring betekent dit dat het zomaar tussen de 4 en 9 jaar kan duren tot ik een sociale huurwoning toegewezen krijg." Bleyie is een petitie gestart om meer woonruimte te creëren voor gescheiden ouders. Op 14 december aanstaande heeft ze een afspraak met Floor Bal, verantwoordelijk wethouder voor huisvesting bij de gemeente Velsen, bij wie ze deze wooncrisis wil aankaarten. Oplossing "Als je als gemeente deze groep niet helpt 'omdat er nou eenmaal te weinig woonruimte is', dan moet je daar als gemeente een oplossing voor vinden. Mensen maar aan hun lot overlaten, waar vaak ook kinderen bij betrokken zijn, dat geeft geen pas."

De woordvoerder van de gemeente Velsen laat desgevraagd aan NH Nieuws weten dat inwoners in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland die vanwege een scheiding woonruimte nodig hebben, geen woonurgentie krijgen. "We realiseren ons dat de druk op de woningmarkt groot is, met meer vraag dan aanbod. Een gescheiden inwoner moet eerst zelf een oplossing proberen te zoeken. Lukt dat niet, dan proberen we als gemeente te helpen met tijdelijke huisvesting", legt de woordvoerder uit. "Vanuit een tijdelijke oplossing, kan een gescheiden inwoner zelf initiatieven ondernemen om door te stromen naar permanente woonruimte." Te makkelijk Bleyie vindt dat de gemeente het probleem te makkelijk afschuift op de mensen in scheiding, terwijl ze volgens haar heel goed weten dat de krapte in de sociale woningbouw nijpend is. "En wat betreft (tijdelijke) woonruimte in de particuliere sector, dan moet je een flinke bankrekening tot je beschikking hebben. En een goedkope optie als anti-kraak is niet toegestaan met kinderen."

Voor Nancy is de situatie vooralsnog uitzichtloos. "We zijn inmiddels al een jaar bezig met scheiden, maar elke dag moeten we thuis weer een toneelstukje opvoeren voor de kinderen. En als de scheiding uitmondt in een vechtscheiding, kan mijn man me zo op straat zetten", zegt Nancy aangedaan. "Ik wil er niet te veel over nadenken."