Jong Ajax geeft voorsprong vlak voor tijd uit handen door ongelukkige handsbal

Jong Ajax kreeg in de openigsfase te maken met een offensief ingesteld FC Eindhoven. De bezoekers kregen een aantal kansen, waardoor doelman Kjell Scherpen in actie moest komen. In de 25ste minuut raakte Eindhoven via Jacky Donkor zelfs de lat, maar daar kwamen de Amsterdammers goed weg. Scherpen liet de bal gaan, maar zag de hem uiteindelijk via het houtwerk terug in het veld ketsen.

Voorsprong

Na 34 minuten spelen kwam Jong Ajax een beetje tegen de verhoudingen in op voorsprong na een goede individuele actie van Devny Rensch. Voor rust had Victor Jensen de score nog kunnen verdubbelen, maar de middenvelder liet een reuzenkans onbenut.

In de tweede helft waren er wederom weinig kansen te bespeuren. Opnieuw wist Jensen een grote kans niet tot een goed einde te brengen. Hij schoot de bal hard tegen de doelman van Eindhoven.

Handsbal

In de slotfase liet Eindhoven zich veelvuldig zien voor de goal van Scherpen. De verdedigers van Jong Ajax leken de boel dicht te houden, totdat Terence Douglas in de 88ste minuut een ongelukkige handsbal beging. De daaropvolgende penalty werd benut door Van Kleef, waardoor de 1-1 eindstand op het bord kwam.

Het gelijkspel betekent het vierde duel op rij dat Jong Ajax niet tot winnen komt. De duels met FC Den Bosch (3-2 verlies), FC Volendam (2-2 en FC Dordrecht (3-1) leverden geen drie punten op. Vrijdag 11 december (21.00 uur) gaat de ploeg van Mitchell van der Gaag weer op jacht naar een overwinning.

Opstelling Jong Ajax: Scherpen, Kasanwirjo, Llansana, Rensch, Douglas, Regeer, Taylor, Jensen, Martha, Hansen, Ünüvar